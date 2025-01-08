Более 4 тысяч руководителей оштрафованы в Караганде

В Караганде полиция подвела итоги акции "Таза Қазақстан". В рамках мероприятия привлечено к ответственности более 4 тысяч руководителей организаций за нарушение санитарных норм, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, весной 2024 года в Казахстане стартовала экоакция "Таза Қазақстан".

В рамках данной акции сотрудниками полиции совместно с местными исполнительными органами проводились комплексные рейды по объектам всех форм собственности и широкомасштабная информационно-разъяснительная работа.

С начала акции "Таза Қазақстан" полицейскими составлено свыше 27 тысяч административных протоколов за нарушения санитарных норм.

Большая работа проведена с руководителями организаций всех форм собственности. Более 4 тысяч руководителей, владельцев организаций и предприятий привлечены к административной ответственности. Это торговые дома, магазины, кафе быстрого питания, увеселительные заведения, салоны красоты, АЗС, станции техобслуживания и иные объекты.

К административной ответственности привлечены 158 председателей КСК (ОСИ) и 62 старших по дому (подъезду) за ненадлежащее содержание дворов и подъездов. После предупреждений более 100 КСК провели уборочные работы.

Департаментом полиции во всех городах и районах созданы сайты. С их помощью граждане имеют возможность проинформировать полицию о различных нарушениях правил благоустройства.

Отмечается, что многие неравнодушные граждане оказывают активное содействие в наведении чистоты и порядка. На все поступившие сигналы жителей области принимаются меры реагирования. С начала акции поступило более 800 сообщений.

Для масштабности информационно-агитационной работы среди населения используются потенциал интернет-ресурсов не только департамента полиции, но и местных исполнительных органов.

Ранее сообщалось, что жители Павлодарской области обратились в полицию с жалобами на соседей, которые складируют мусор на своих придомовых участках.

А неравнодушные жители Шымкента приняли активное участие в экологическом мероприятии, значимом для всего общества. Горожане привели в порядок дворы, покрасили скамейки и ограждения, благоустроили территорию дворов, а также убрали мусор с берегов городской реки Кошкараты.

Помимо этого, в Карагандинской области заведующего ясли-садом оштрафовали за нарушения в сфере благоустройства и недостаточную уборку территории учреждения.