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Лень привела к штрафам в Павлодаре (видео)

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Нарушитель правил парковки
Автомобиль. Кадр из видео: polisia.kz

В Павлодаре наказали штрафом водителей, которые паркуют свои автомобили в неположенных местах, доставляя неудобства горожанам, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, за истекший год в Павлодарской области 2370 водителей, припарковавших свои авто в неустановленных местах, привлечены к ответственности.

К примеру, водитель припарковал свою автомашину Hyundai у магазина по улице Торайгырова, это стало преградой для движения других машин.

В другом случае прямо на тротуаре по улице Исы Байзакова оставил свое авто водитель, где мамы не смогли проехать и пройти с детьми на колясках. А водитель Lexus по улице Едыге би оставил транспорт с заездом на тротуар через бордюр, создав затор и препятствие движению других автомашин.

Возмущенные водители, пенсионеры и родители сообщали при звонке в полицию: "Вот эти машины постоянно стоят возле этого СТО на углу Луначарского и Байзакова, занимают проход по тротуару. Сугробы и лед, нам тяжело ходить. Примите, пожалуйста, меры, пусть освободят проход", "Мы, пенсионеры, вынуждены обходить припаркованные автомобили, сталкиваясь с опасностями на своем пути, приходится выходить на проезжую часть, где мы подвергаемся риску столкновения с другими автомобилями".

"При беседе водители объясняли свои поступки тем, что расстояние от парковки до места назначения большое, идти лень, поэтому решили поставить авто ближе к объекту", - отметили в МВД.

За нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств водители привлечены к ответственности, на каждого наложен штраф.

Отметим, что по ч.2 ст.597 КоАП РК нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, а также остановка или стоянка транспортных средств на клумбах, газонах, детской или спортивной площадке влекут штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

В соответствии с ч.3 той же статьи нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других транспортных средств, влечет штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

Ранее автовладельцев Алматы призвали парковать машины исключительно в установленных местах в связи с ухудшением погодных условий в городе и осложнением дорожной ситуации, а также необходимостью работы снегоуборочной техники.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209344-len-privela-k-shtrafam-v-pavlodare-video/

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