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27 криминальных авторитетов задержали казахстанские полицейские

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Задержанный и сотрудники полиции
Задержанный. Иллюстративное фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали об итогах работы за последние несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, за последние два года выявлено и зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных.

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета.

"Задержано 27 членов ОПГ, так называемых криминальных авторитетов, находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести воров в законе из стран ближнего зарубежья", – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, ликвидирована противоправная деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений.

Всего же, по данным МВД, возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Напомним, ранее в Комитете Национальной безопасности рассказали о мерах по борьбе с организованной преступностью в 2024 году – за год КНБ ликвидировал 19 особо опасных ОПГ в Казахстане. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209149-27-kriminalnyh-avtoritetov-zaderzhalo-mvd/

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