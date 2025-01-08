27 криминальных авторитетов задержали казахстанские полицейские

В Министерстве внутренних дел Казахстана рассказали об итогах работы за последние несколько лет, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на медиапортале МВД, за последние два года выявлено и зарегистрировано свыше 120 уголовных дел по фактам создания, руководства и участия в ОПГ, в том числе 13 транснациональных.

По различным статьям Уголовного кодекса к ответственности привлечено более 600 представителей криминалитета.

"Задержано 27 членов ОПГ, так называемых криминальных авторитетов, находившихся в международном розыске. Пресечены факты пребывания на территории Казахстана шести воров в законе из стран ближнего зарубежья", – рассказали в ведомстве.

Помимо этого, ликвидирована противоправная деятельность 160 преступных групп, причастных к совершению вымогательств и других тяжких видов преступлений.

Всего же, по данным МВД, возбуждено более 1300 уголовных дел по фактам вымогательства и выявлено свыше 400 преступлений, связанных с торговлей людьми.

Напомним, ранее в Комитете Национальной безопасности рассказали о мерах по борьбе с организованной преступностью в 2024 году – за год КНБ ликвидировал 19 особо опасных ОПГ в Казахстане. За совершение тяжких и особо тяжких преступлений к уголовной ответственности привлечено 72 лидера и активных участников ОПГ.