"Похитили на черном джипе": подросток удивил полицейских и родителей в Павлодарской области

Заскучавший подросток из Павлодарской области устроил своим родителям настоящую бурю эмоций, заявив о своем "похищении и избиении", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, на канал "102" позвонила девушка, взволнованным голосом рассказав, что несколько минут назад с ней связался 13-летний братишка и успел сказать, что "неизвестные его забрали на черном джипе и избивают". После его телефон был отключен. Со слов родных, подросток должен был пойти на тренировки.

Незамедлительно в поселок Атамекен выехали сотрудники полиции. Стражи порядка провели необходимые розыскные мероприятия - опрашивали родных, соседей и жителей поселка.

"Какого же было удивление полиции и родителей, когда через некоторое время несовершеннолетний, улыбаясь, зашел во двор, не понимая, что происходит дома. Выяснилось, что подростку стало скучно и, решив разыграть родителей и сестру, он придумал свое "похищение и избиение", - рассказали в МВД.

По факту заведомо ложного вызова специальных служб родителя подростка привлекли к административной ответственности. Теперь семье предстоит выплатить штраф в размере 30 МРП.

"Важно понимать, что такие шутки и розыгрыши могут поставить под угрозу безопасность других людей и ресурсы служб экстренной помощи. Полиция и службы экстренной помощи должны быть доступны для реальных угроз, а ложные вызовы могут затруднить работу служб и помешать спасению людей в опасных ситуациях", - отметили в ведомстве.

Отметим, что по ч.1 ст.438 КоАП РК заведомо ложный вызов органов государственной противопожарной службы, полиции, скорой медицинской помощи, аварийных служб влечет штраф на физических лиц в размере 30 МРП (117 960 тенге).

Ранее стало известно, что в области Ұлытау школьницу обвинили в заведомо ложном звонке в экстренные службы из-за спора с одноклассницей. В суде отец девочки полностью признал вину и извинился за действия дочери.