Казахстанец при составлении протокола ушел домой, а потом вытолкал полицию со двора

В области Ұлытау вынесли решение в отношении местного жителя, не подчинившегося требованиям сотрудников полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении в отношении гражданина по ч.1 ст.667 КоАП РК (Неповиновение законному распоряжению сотрудников правоохранительных органов) рассмотрели в Жанааркинском районном суде.

Выяснилось, что 7 декабря 2024 года сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль Toyota Hilux с прицепом на улице Бала-баксы в поселке Жанаарка из-за неисправности сигнальных огней.

"При составлении протокола водитель отказался сотрудничать и отправился домой. По прибытии сотрудников полиции к месту проживания правонарушитель оскорблял их нецензурной лексикой, препятствовал их действиям и вытолкал их со двора", - установил суд.

На судебном заседании гражданин полностью признал свою вину.

Постановлением суда он был признан виновным и подвергнут административному аресту сроком на 10 суток. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности, влекут штраф в размере 30 МРП (117 960 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.