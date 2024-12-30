Кызылординку наказали за поведение дочери перед мечетью

В Кызылорде 10-летняя девочка просила милостыню перед мечетью, о чем не знала ее мать. Тем не менее женщину привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении гражданки по ч.3 ст.127 КоАП РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении гражданка является опекуном несовершеннолетней дочери 2014 года рождения.

6 декабря примерно в два часа дня была зафиксирована информация о том, что девочка просила милостыню возле мечети, расположенной на улице Абулхаир хана в Кызылорде.

"Таким образом, гражданка не выполнила свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней", - установил суд.

В суде женщина указала, что она сама работает, о случившемся узнала от инспектора и что такой случай произошел впервые, далее согласилась с протоколом об административном правонарушении и сказала, что такое больше не повторится.

Согласно постановлению суда, казахстанку признали виновной и оштрафовали на сумму 51 688 тенге.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.