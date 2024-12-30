Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кызылординку наказали за поведение дочери перед мечетью

Опубликовано:

Девочка молится в мечети
Девочка в мечети. Иллюстративное фото: Sait Aydin / Getty Images

В Кызылорде 10-летняя девочка просила милостыню перед мечетью, о чем не знала ее мать. Тем не менее женщину привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении гражданки по ч.3 ст.127 КоАП РК рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Кызылординской области.

В соответствии с протоколом об административном правонарушении гражданка является опекуном несовершеннолетней дочери 2014 года рождения.

6 декабря примерно в два часа дня была зафиксирована информация о том, что девочка просила милостыню возле мечети, расположенной на улице Абулхаир хана в Кызылорде.

"Таким образом, гражданка не выполнила свои обязанности по воспитанию несовершеннолетней", - установил суд.

В суде женщина указала, что она сама работает, о случившемся узнала от инспектора и что такой случай произошел впервые, далее согласилась с протоколом об административном правонарушении и сказала, что такое больше не повторится.

Согласно постановлению суда, казахстанку признали виновной и оштрафовали на сумму 51 688 тенге.

Отметим, что по ч.3 ст.127 КоАП РК неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до 10 суток. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2206580-kyzylordinku-nakazali-za-povedenie-docheri-pered-mechetyu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie