Тело вывезли на велосипеде и утопили в реке: женщину убили за отказ от секса в Таразе

Житель Тараза оказался на скамье подсудимых по обвинению в убийстве соседки за отказ от секса. Тело жертвы утопили в реке, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

По приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Жамбылской области, события начались поздним вечером 10 июня этого года в Таразе.

Около 12 часов ночи 57-летний житель частного сектора вышел на улицу и встретил здесь двух соседей, которых стал приглашать зайти к нему домой выпить спиртного.

Но соседка отказалась, сославшись на то, что у мужчины дома есть его жена. Тогда компания направилась в жилище одинокого соседа, где они выпили спиртного.

Подсудимый попросил хозяина удалиться, оставив гостей наедине. Тот вышел в соседнюю комнату и лег спать. Обвиняемый стал приставать к соседке, однако получил категорический отказ.

По материалам суда, тогда мужчина принялся избивать жертву. От шума проснулся хозяин, вернулся в зал и увидел здесь окровавленное тело уже бездыханной женщины. Подсудимый бросился и на соседа, но поймать его не сумел - тот оказался шустрым.

Как установил суд, обвиняемый вскоре успокоился и принялся заворачивать тело в целлофан, велев хозяину дома помогать. Затем они погрузили тело на велосипед и повезли его к реке. Рулил подсудимый, его приятель поддерживал груз, чтобы не упал.

Отойдя от места преступления примерно метров на 300, они бросили тело в реку. Но река была мелкой и страшный сверток все время всплывал. Пришлось обкладывать его камнями. Завершив работу, приятели разошлись по домам.

Тело женщины нашли через три дня. Полиция начала следствие. Выяснилось, что камеры видеонаблюдения, установленные на одном из местных магазинов, зафиксировали, в чей компании была женщина в ночь исчезновения.

Обвиняемый в убийстве частично признался в преступлении, но утверждал, что умысла на убийство не имел. Его сосед в недонесении о тяжком преступлении свою вину признал полностью и в содеянном раскаялся.

СМУС Жамбылской области одного из подсудимых признал виновным в умышленном убийстве (ч.1 ст.99 УК) и приговорил к 13 годам заключения. Его приятель был осужден за недонесение по ст.432 УК РК и получил 3 года 10 месяцев лишения свободы.

Отметим, что по ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет.

В соответствии со ст.432 УК РК заранее необещанное укрывательство коррупционного, тяжкого или особо тяжкого преступления либо преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего лица наказывается штрафом в размере до 6000 МРП (22 152 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.