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Таксисту сломали руку после того, как он отказался везти по короткому пути в Павлодаре

Опубликовано:

Водитель такси
Мужчина за рулем. Иллюстративное фоо: urbazon / Getty Images

В Павлодаре таксист не стал ехать по пути, который указал ему 50-летний врач-хирург одной из городских больниц, за что и получил удар по лицу, а после и травму руки, передает корреспондент NUR.KZ.

Как следует из приговора суда №2 Павлодара, конфликт между мужчинами произошел в мае 2024 года. Павлодарец вместе с женой вызвал такси, чтобы отправиться домой. По пути стал подсказывать, как сократить путь, но водитель не послушал. Завязалась потасовка.

Суд установил, что 50-летний мужчина ударил в машине водителя по лицу. После этого таксист остановился, и конфликт продолжился уже на улице.

Там, по информации суда, потерпевший, отбиваясь от хирурга, получил травму руки. В ночь происшествия он обратился в травматологию, где сделали рентген, показавший перелом. Потерпевшему наложили гипс.

Кроме того, он был осмотрен нейрохирургом, который зафиксировал гематому и дал свое заключение.

Между тем обвиняемый заявил, что не он первый начал конфликт, и вообще он в данной ситуации жертва.

"Водитель, открыв дверь машины с его стороны, пару раз нанес ему удары в лицо. От этого у него пошла кровь из носа. Далее его супруга вызвала полицию. После с ними поехали в Южный отдел полиции.

Когда их отпустили домой, он с супругой поехал под утро в приемный покой больницы, но так как он и его одежда были в крови, ему было стыдно перед своими коллегами, они ушли домой. Однако уже на следующий день у него опухло лицо, появилось головокружение и были гематомы, тогда он обратился в больницу. Врач, осмотрев, установил перелом носа, для чего требовалась операция", - рассказывал в суде обвиняемый.

Уголовное дело рассмотрели по ч.1 ст.107 УК РК (Умышленное причинение средней степени тяжести вреда здоровью). В суде заслушали потерпевшего и экспертов, и на основании их показаний пришли к выводу, что вина подсудимого доказана.

Приговором суда павлодарцу назначили 300 часов общественных работ. К тому же его обязали возместить моральный вред в размере 50 тыс. тенге водителю такси.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.107 УК РК умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо лишением свободы на срок до двух лет.

В Астане водитель такси и пассажирка подали друг на друга заявления в полицию, а видео их конфликта появилось в Сети. В отношении таксиста также возбудили административное производство по факту мелкого хулиганства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2203707-taksistu-slomali-ruku-posle-togo-kak-on-otkazalsya-vezti-po-korotkomu-puti-v-pavlodare/

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