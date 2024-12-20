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Жителя ВКО арестовали за неуважение к суду

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Присутствующие в суде
Суд. Иллюстративное фото: Heide Benser/Getty Images

Жителю ВКО назначили наказание в виде административного ареста за проявление неуважения к суду - он пришел на заседание пьяным, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, административное дело о проявлении неуважения к суду (ч.1 ст.653 КоАП РК) рассмотрели в Катон-Карагайском районном суде.

Суд установил, что 20 ноября 2024 года гражданин на судебное заседание по делу об административном правонарушении по ч.1 ст.73 КоАП (Противоправные действия в сфере семейно-бытовых отношений) явился нетрезвым.

На судебном заседании мужчина вину не признал. Однако заключение медицинского освидетельствования подтвердило у него состояние алкогольного опьянения средней степени.

Мужчину признали виновным и подвергли административному аресту сроком на трое суток.

Постановление уже вступило в законную силу.

Добавим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202894-zhitelya-vko-arestovali-za-neuvazhenie-k-sudu/

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