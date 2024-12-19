Троих парней задержали по подозрению в краже мопеда ночью в Алматы

Ночью в Алматы произошла кража мопеда - задержаны трое подозреваемых. Стражи порядка поймали их в Алматинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Инцидент произошел в три часа ночи на территории одного из жилых комплексов, который расположен вдоль Кульджинского тракта.

По данным полицейских, парни заметили мопед, припаркованный во дворе дома, и решили его украсть.

Выяснилось, что они намеривались продать его, а вырученные средства потратить на личные нужды.

В настоящий момент они находятся под стражей. Полицейские проверяют их причастность к другим возможным преступлениям.

Согласно положениям статьи 188 УК РК, кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.