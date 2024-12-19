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Семейчанка оказалась в суде из-за аудиосообщения в WhatsApp

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Женщина читает сообщение в телефоне
Женщина со смартфоном. Иллюстративное фото: brizmaker / Getty Images

В области Абай женщину приговорили к крупному штрафу за сообщение о митинге в группе в WhatsApp. Также ее наказали за мелкое хулиганство, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело в отношении местной жительницы, привлеченной к ответственности за мелкое хулиганство (ч.1 ст.434 КоАП) и нарушение законодательства о порядке организации и проведения мирных собраний (ч.7 ст.488 КоАП), рассмотрели в специализированном суде по административным правонарушениям Семея.

"На канал "102" поступило сообщение о неизвестной женщине, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушала общественный порядок и выражалась нецензурной бранью в присутствии сотрудников полиции и посторонних лиц", - рассказали в суде.

Сотрудниками батальона патрульной полиции УП Семея женщина была доставлена в Центр временной адаптации и детоксикации, где установили ее личность и провели медицинское освидетельствование.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, она находилась в состоянии алкогольного опьянения средней степени.

"Ранее в этот же день женщиной было отправлено аудиосообщение через мессенджер WhatsApp в группу с 183 участниками о призыве и участии в митинге 16 декабря 2024 года, однако она не имела разрешения от местного исполнительного органа", - установил суд.

Горожанка вину в совершении административного правонарушения признала и в содеянном раскаялась.

При назначении административного взыскания суд учел, что женщина имеет на иждивении ребенка до 14 лет, в связи с чем по ч.2 ст.50 КоАП в отношении нее административный арест не был применен.

Судом принято решение о взыскании административного штрафа в размере 20 МРП (73 840 тенге) и 50 МРП (184 600 тенге) соответственно.

Постановление пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

В соответствии с ч.7 ст.488 КоАП РК организация и (или) проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетов либо иного публичного мероприятия, проводимых в нарушение порядка, установленного законодательством РК о порядке организации и проведения мирных собраний, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 50 МРП (184 600 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток, на юридических лиц - в размере 100 МРП (369 200 тенге). 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2202282-semeychanka-okazalas-v-sude-iz-za-audiosoobshcheniya-v-whatsapp/

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