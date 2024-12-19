Казахстанца лишили свободы из-за голых фото бывшей девушки

Казахстанца приговорили к лишению свободы за распространение обнаженных фотографий бывшей девушки в социальных сетях без ее разрешения, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого о распространении личных данных и нанесении ущерба правам и интересам потерпевшей через интернет рассмотрел Сатпаевский городской суд.

Согласно материалам дела, 21 августа 2024 года около 00.32 подсудимый, желая опозорить свою бывшую девушку 2002 года рождения, создал группу в Telegram.

"В эту группу он добавил 12 человек, включая знакомых, родственников и друзей потерпевшей, и опубликовал две ее фотографии, на которых она была обнажена выше пояса, а также личные переписки и конфиденциальные данные", - установил суд.

Кроме того, по информации суда, обвиняемый создал аккаунт в TikTok, где выложил аудиозапись потерпевшей, сопроводив ее фотографиями и видеороликом.

"Этими действиями подсудимый нарушил неприкосновенность частной жизни, предусмотренную п.5 ст.147 УК РК, а также законы о защите персональных данных", - отметили в суде.

В ходе судебного заседания подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Его вина была подтверждена собранными и исследованными доказательствами.

Суд, учитывая признание вины и смягчающие, а также отягчающие обстоятельства, назначил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в учреждениях средней степени безопасности.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.5 ст.147 УК РК распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия либо причинение существенного вреда правам и законным интересам лица в результате незаконного распространения иных персональных данных, совершенное в публичном выступлении, публично демонстрирующемся произведении, в масс-медиа, сетях телекоммуникаций или на онлайн-платформах наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.