Чиновницу обвинили в получении взяток в Шымкенте

В Шымкенте предали суду чиновницу, подозреваемую в получении взяток от родителей за согласование групп инвалидности их детей, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Антикоррупционной службой по Шымкенту завершено досудебное расследование в отношении исполняющего обязанности руководителя отдела городского департамента Комитета государственной инспекции труда.

"Она обвиняется в неоднократном получении взяток на общую сумму 850 тыс. тенге от родителей детей с ограниченными возможностями за согласование их групп инвалидности. Взятки были получены при пособничестве медсестры одной из поликлиник города", - рассказали в прокуратуре.

В настоящее время прокуратурой обвиняемые преданы суду.

Напомним, с сентября этого года при Министерстве труда и соцзащиты Казахстана начал работать Комитет государственной инспекции труда. Летом было принято постановление правительства РК о создании Комитета и его территориальных департаментов для усиления государственного контроля за соблюдением трудового законодательства и защиты трудовых прав работников.

Департаменты Комитета государственной инспекции труда на данный момент функционируют во всех регионах Казахстана. Основаниями для проведения проверок служат непосредственно жалобы граждан, а также поручения прокуратуры и других государственных органов.