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Вылез голый из шкафа дома у соседки: казахстанца обвинили в попытке изнасилования

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Мужчина спрятался в шкафу
Мужчина в шкафу. Иллюстративное фото: shadrin_andrey / Getty Images

33-летнего жителя Туркестанской области обвили в попытке изнасиловать одиноко живущую соседку, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор суда.

В Сарыагашском районном суде рассмотрели дело о покушении на изнасилование (ч.3 ст.24 - ч.1 ст.120 УК РК).

Как указывается в материалах дела, в ночь на 17 августа мужчина, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, пришел к дому своей одиноко живущей соседки и увидел через окна, что она одна. Тогда он воспользовался открытым окном в спальне потерпевшей, забрался к ней в дом и спрятался в платяном шкафу.

Примерно через полчаса, когда женщина, закончив свои дела, легла в кровать, незваный гость вышел из шкафа, предварительно сняв с себя одежду. По информации суда, он напал на хозяйку, зажав ей рот рукой и угрожая применить силу, попытался вступить с ней в интимную связь.

Однако потерпевшая принялась громко кричать и звать на помощь. Как установил суд, испугавшись прихода соседей, злоумышленник убежал, не доведя своего преступного умысла до конца по независящим от него причинам.

Потерпевшая сразу сообщила в случившемся в полицию. Подозреваемый был задержан. Свою вину он признал полностью, ссылался на то, что был очень пьян.

Приговором суда мужчина признан виновным. Ему назначили наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в учреждении средней безопасности. Решение суда первой инстанции пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

В соответствии с ч.3 ст.24 УК РК покушением на преступление признаются действия (бездействие), совершенные с прямым умыслом, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от лица обстоятельствам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2201174-vylez-golyy-iz-shkafa-doma-u-sosedki-kazahstanca-obvinili-v-popytke-iznasilovaniya/

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