Костанайцу вынесли приговор за смертельный наезд на коллег

В Костанае вынесен приговор за нарушение техники безопасности, в результате чего от наезда грузовика погиб один человек, а трое получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за нарушение правил техники безопасности и иных правил охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по организации и обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, причинение средней тяжести и тяжкого вреда здоровью (ч.3 ст.156 УК РК) рассмотрели в суде №2 Костаная.

Как установил суд подсудимый являлся лицом, осуществляющим контроль соблюдения производственно-технологического процесса сборки.

По информации суда, он проявил преступную небрежность, отклонился от технологического процесса, произвел манипуляции с рычагом коробки передач автомобиля JAC N200, что привело к его движению задним ходом в сторону поста сборки, где производили сборку другого автомобиля потерпевшие.

"Подсудимый, пытаясь остановить автомобиль путем нажатия педали тормоза, находившегося в неисправном состоянии, совершил наезд на четырех человек. В результате потерпевшие получили телесные повреждения различной степени тяжести и были доставлены больницу, где один из них от полученных травм скончался", - рассказали в суде.

Подсудимый вину полностью признал и в содеянном раскаялся.

В качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, суд учел полное признание вины и чистосердечное раскаяние в содеянном, положительные характеристики, наличие на иждивении малолетнего ребенка.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, установлено не было.

Суд назначил мужчине наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с лишением права занимать должности, ответственные за технику безопасности в организациях, на срок до 3 лет. За ним установлен пробационный контроль.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.3 ст.156 УК РК нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, совершенное лицом, на котором лежали обязанности по организации или обеспечению соблюдения этих правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.