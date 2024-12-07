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Эзотерика

Совершил двойное убийство и умер: полицейские нашли тело подозреваемого в Караганде

Опубликовано:

Полиция
Полиция. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Караганде расследуют двойное убийство. По словам стражей порядка, мужчина совершил двойное убийство, пытался скрыть преступление и умер у себя дома, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Двойное убийство совершено в одной из квартир многоэтажного дома на проспекте Бухар-Жырау.

По данным пресс-службы ДП Карагандинской области, в конце ноября им поступил вызов на место преступления.

Там сотрудники полиции обнаружили в закрытой квартире тела двух убитых мужчин. Обстановка в квартире указывала, что незадолго до смерти с ними находился третий человек. Криминалистам удалось установить личность подозреваемого и его адрес проживания.

Однако выехавшая на задержание группа обнаружила подозреваемого тоже мертвым в собственном доме.

"Оперативными сотрудниками в тот же день был установлен 30-летний подозреваемый и предприняты меры для его задержания. В результате следственных мероприятий полицейскими был обнаружен труп подозреваемого в его собственной квартире. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стало отравление, предположительно медикаментами или наркотическими средствами", - сообщили в пресс-службе. 

Чем именно и как отравился подозреваемый установит следствие. На сегодняшний день по факту обнаружения трех тел проводятся следственные действия. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2197464-sovershil-dvoynoe-ubiystvo-i-umer-policeyskie-nashli-telo-podozrevaemogo-v-karagade/

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