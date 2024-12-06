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Казахстанка отказалась от покупки квартиры и причинила многомиллионный ущерб акимату

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Женщина держит деньги в руках
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Костанайской области мнимую участницу программы добровольного переселения осудили за мошенничество с причинением ущерба акимату на сумму 4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, жительница Жамбылской области по программе переселения приехала в район Беимбета Майлина Костанайской области, где трудоустроилась в районной больнице.

"Находясь в селе Айет, задалась преступным умыслом, направленным на получение сертификата экономической мобильности на приобретение жилья в селе Оренбургское района Беимбета Майлина, в котором фактически проживать не собиралась. С этой целью пообещала коллеге купить у нее квартиру", - пояснили в суде.

Направив в Центр занятости акимата района заявление, она попросила назначить и выплатить ей субсидии на возмещение расходов по приобретению жилья в связи с трудоустройством.

Филиал Центра трудовой мобильности по Костанайской области перечислил на счет продавца 4 млн тенге. Их покупатель потребовала от продавца вернуть в связи с отказом от покупки.

"Договор о продаже квартиры был переоформлен, а 4 млн тенге возвращены несостоявшемуся покупателю, которая использовала их для собственных нужд. Тем самым акимату района причинен крупный материальный ущерб", - отметили в суде.

В ходе судебного разбирательства прокурор заключил с подсудимой процессуальное соглашение о признании вины, в котором просил признать ее виновной в мошенничестве (п.1 ч.3 ст.190 УК) с назначением наказания в виде трех лет ограничения свободы.

Подсудимая полностью признала вину, раскаявшись в содеянном. Смягчающими обстоятельствами признали чистосердечное раскаяние и наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, обстоятельств по делу, а также частичного возмещения материального ущерба подсудимую признали виновной и назначили наказание - 3 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.3 ст.190 УК РК мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в крупном размере, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

Переезжая в трудодефицитные регионы, казахстанцы могут получить выплаты на покупку жилья. Гражданам выдается сертификат экономической мобильности, который покрывает до 50% стоимости жилья, но не более 1 160 МРП, или 4 282 720 тенге в 2024 году. Но недавно условия программы решили ужесточить.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2196938-kazahstanka-otkazalas-ot-pokupki-kvartiry-i-prichinila-mnogomillionnyy-ushcherb-akimatu/

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