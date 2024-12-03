Казахстанка наказала бывшего супруга за пощечину

Жительница области Жетісу получила от экс-супруга пощечину, а при другой встрече с ней мужчина выражался матом. За это казахстанцу назначили арест, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, жителя Алакольского района привлекли к ответственности за удар по лицу бывшей супруги.

"Мужчина, немного выпив с друзьями, направился к бывшей супруге для примирения. Дождавшись ее в подъезде дома, начал с ней беседу, однако во время разговора возникли разногласия, в результате которых женщина получила удар ладонью по лицу", - рассказали в МВД.

Приговором Алакольского районного суда за нанесение побоев, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, мужчина был приговорен к выполнению 40 часов общественных работ. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Житель села был взят на учет службы пробации Алакольского района.

"Однако после первого дня выполнения работ мужчина, встретив бывшую, выражался нецензурной бранью", - отметили в ведомстве.

За это его привлекли к административной ответственности. Сотрудники службы пробации Алакольского района направили в суд представление о замене общественных работ на арест.

Районным судом представление было удовлетворено, невыполненные 32 часа общественных работ были заменены на восемь суток ареста.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказываются штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Согласно ч.1 ст.434 КоАП РК нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влекут штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.