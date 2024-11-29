35 человек наказали за неисполнение представлений полиции в Карагандинской области

Полиция Карагандинской области призывает госорганы и организации оперативно устранять причины и условия, способствовавшие правонарушениям, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, ДП Карагандинской области осуществляет систематический контроль за своевременным внесением представлений в государственные органы и организации.

Эти представления касаются устранения обстоятельств, способствовавших совершению уголовных правонарушений, а также других нарушений законодательства. Данный вопрос находится в приоритетной зоне внимания руководства департамента.

"В случае, если представление не рассматривается в установленный срок, виновное лицо будет привлечено к административной ответственности.

С начала года в государственные органы и организации внесено более 3500 представлений. Из них рассмотрено лишь 88%.

К административной ответственности привлечено 35 человек, среди которых руководители ТОО, индивидуальные предприниматели, представители КСК, крестьянских хозяйств, а также сотрудники частных организаций", - сообщил заместитель начальника ДП области Рашад Утеуов.

Например, по данным полиции, в Шахтинске во время расследования уголовного дела были выявлены нарушения приказа министра национальной экономики РК "Об утверждении типовых правил погребения и организации ухода за могилами". Эти нарушения способствовали совершению кражи.

Следователь, действуя в рамках статьи 200 УПК РК, направил представление в соответствующую организацию для устранения причин и условий, которые способствовали этому преступлению. Однако в течение месяца представление не было рассмотрено.

В отношении нарушителя составлен протокол по статье 479 КоАП РК и направлен в суд для рассмотрения.

Также в связи с фактом кражи велосипеда в поселке Шахан следствие направило в соответствующий орган представление с просьбой устранить причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. Однако это представление не было исполнено, в результате чего на ответственное лицо решением суда был наложен штраф в размере 10 МРП (36 920 тенге).

Ранее мы сообщали о том, как видеоаналитика помогает в борьбе с преступностью в Казахстане - простые камеры, подключенные к передовой платформе видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта, способны предлагать различные функции, которые позволяют предотвратить множество преступлений.

Помимо этого, недавно в полиции рассказали, какие меры предпринимаются государством по борьбе с торговлей людьми.