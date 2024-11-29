Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сотрудники банка сообщили в полицию об акмолинце, который пришел с 1000 долларов

Опубликовано:

Доллары лежат на столе
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сотрудники филиала банка в Акмолинской области сообщили в правоохранительные органы о попытке обменять фальшивые доллары, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, важно проверять подлинность банкнот при обмене и оплате товаров или услуг наличными средствами.

"К примеру, 27 ноября в филиале банка в одном из районов Акмолинской области молодой человек пытался обменять сувенирные денежные средства", - рассказали в ДП региона.

Сотрудники банка проявили бдительность и незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

"В ходе проверки установлено, что 21-летний мужчина пытался обменять 10 купюр на общую сумму 1 тыс. долларов США", - отметили в ведомстве.

Для уточнения обстоятельств по данному факту назначена экспертиза, которая установит происхождение и подлинность представленных банкнот.

Отметим, что по ч.1 ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РК либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой. 

Если преступление совершено группой лиц, в крупном размере или неоднократно, наказание увеличивается до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для преступных групп предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194385-sotrudniki-banka-soobshchili-v-policiyu-ob-akmolince-kotoryy-prishel-s-1000-dollarov/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie