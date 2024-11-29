Сотрудники банка сообщили в полицию об акмолинце, который пришел с 1000 долларов
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Сотрудники филиала банка в Акмолинской области сообщили в правоохранительные органы о попытке обменять фальшивые доллары, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, важно проверять подлинность банкнот при обмене и оплате товаров или услуг наличными средствами.
"К примеру, 27 ноября в филиале банка в одном из районов Акмолинской области молодой человек пытался обменять сувенирные денежные средства", - рассказали в ДП региона.
Сотрудники банка проявили бдительность и незамедлительно сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
"В ходе проверки установлено, что 21-летний мужчина пытался обменять 10 купюр на общую сумму 1 тыс. долларов США", - отметили в ведомстве.
Для уточнения обстоятельств по данному факту назначена экспертиза, которая установит происхождение и подлинность представленных банкнот.
Отметим, что по ч.1 ст.231 УК РК изготовление или хранение с целью сбыта, сбыт поддельных банкнот и монет Национального Банка РК, государственных ценных бумаг или других ценных бумаг в валюте РК либо иностранной валюты или ценных бумаг в иностранной валюте наказываются лишением свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества или без таковой.
Если преступление совершено группой лиц, в крупном размере или неоднократно, наказание увеличивается до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Для преступных групп предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2194385-sotrudniki-banka-soobshchili-v-policiyu-ob-akmolince-kotoryy-prishel-s-1000-dollarov/