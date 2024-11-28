Ножи, кастеты и наркотики изъяли у пассажиров метро в Алматы

В Департаменте полиции Алматы рассказали, как работают правоохранители в метро – с начала года у пассажиров изъяли 70 ножей, кастетов и другого вида оружия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Как рассказал начальник Управления полиции на метрополитене полковник полиции Нуржан Танатаров, на каждой станции метро есть пункты полиции, сотрудники которых круглосуточно обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.

"В пунктах полиции дежурный наряд осуществляет видеомониторинг участков, осуществляя обходы по вверенной территории. Как и все стражи правопорядка, "подземные" полицейские в случае выявления каких-либо правонарушений оперативно принимают меры.

В состав суточного наряда также входят полицейские-кинологи со служебно-розыскными собаками, которые проверяют составы электропоездов, служебных помещений станций метрополитена и депо на предмет обнаружения взрывчатых веществ и взрывных устройств", – поделился Танатаров.

По данным спикера, в этому году в алматинской подземке было изъято свыше 70 ножей, кастетов и другого вида оружия. Кроме того, пресечено 13 фактов хранение наркотиков.

Отметим, согласно статье 287 УК РК, незаконное хранение оружия наказывается:

исправительными работами или штрафом до 200 МРП (738 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 180 часов;

либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества или без таковой.

В соответствии со статьей 297 УК РК, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

А незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта, согласно статье 296 УК РК, наказывается:

исправительными работами или штрафом до 80 МРП (295 тыс. тенге);

либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов;

либо арестом на срок до 20 суток.