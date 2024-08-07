Родителей пригласили в полицию из-за детей-подростков в Павлодарской области

В Павлодарской области родителей двух подростков, гулявших по улице ночью, пригласили в полицию, где провели с ними беседу и привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

По информации пресс-службы ведомства, в период летних каникул сотрудниками полиции особое внимание уделено времяпрепровождению несовершеннолетних, многие из которых, оставшись без контроля со стороны родителей, становятся объектом или субъектом правонарушений.

В текущем году выявлен 1851 факт нахождения несовершеннолетних в ночное время вне жилища без сопровождения законных представителей.

"К примеру, на озере Жасыбай сотрудниками ювенальной полиции в 23.46 остановлен несовершеннолетний 2011 года рождения. Подросток решил прогуляться без родителей.

В Экибастузе в 23.10 в парке Шахтер также остановлен несовершеннолетний 2008 года рождения.

Родители детей были приглашены в отделы полиции, где после проведения с ними профилактических бесед составлены административные протоколы", - сообщила старший инспектор по особым поручениям местной полицейской службы ДП Павлодарской области Бибегуль Камзина.

В полиции добавили, что оставшиеся без контроля родителей несовершеннолетние зачастую могут оказаться в поле зрения злоумышленников и стать жертвой преступления.

В текущем году на территории региона зарегистрировано 25 преступлений, совершенных подростками, и 58 - в отношении них.

Добавим, что согласно ст.442 КоАП РК нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища с 23 до 6 часов утра влечет предупреждение на законных представителей.

Напомним, ранее в Аксу стражи порядка заметили группу подростков в городском парке после полуночи. С родителями несовершеннолетних полицейские провели беседу. Также во дворе дома по улице Астана после часа ночи была замечена несовершеннолетняя, которая прогуливалась в столь позднее время. Забрать 17-летнюю дочь из полиции пришла мать, на которую после проведения профилактической беседы составили административный протокол.