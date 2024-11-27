Супружеская пара из-за замечания избила прохожего в Актобе

Прохожий сделал паре замечание и попросил супругов не сорить на детской площадке, за что был избит. За хулиганство муж и жена получили по 3 года ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на приговор суда №2 города Актобе.

Курьезное дело недавно рассмотрели в уголовном суде Актобе. В хулиганстве обвинили супружескую пару.

Из обвинения следует, что они, будучи подшофе, отдыхали на детской площадке. Через эту же площадку проходил мужчина, он сделал замечание отдыхавшим, чтобы они не сорили там, где играют дети.

"Я просто шел домой из гостей. На детской площадке сидели мужчина и женщина, я сделал им замечание, чтобы не сорили здесь. В ответ мы поругались, и они меня побили. После этого приехала полиция и доставила всех в отдел. Подсудимых я прощаю, претензий к ним нет", - рассказывал в суде потерпевший.

Оказалось, что подсудимые воспитывают троих детей, это стало смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Суд приговорил супругов за хулиганство к 3 годам ограничения свободы. В течение этого срока они должны находиться дома в период с 22 часов до 6 утра, еще им запретили посещать заведения, где продают спиртное. В случае нарушения требований ограничение свободы им заменят на реальный срок за решеткой.

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Ранее сообщалось, что в Актобе суд вынес приговор мужчине, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил своих несовершеннолетних детей и бывшую супругу. Он получил 45 суток ареста.

Добавим, что согласно ст.293 УК РК хулиганство, совершенное группой лиц, наказывается штрафом в размере от трех до семи тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок от трех до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок.