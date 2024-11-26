Нападением на заведующую обернулся визит казахстанки в поликлинику за больничным сыну

Жительницу области Жетісу обвинили в нанесении побоев заведующей поликлиникой. Конфликт начался из-за того, что сыну подсудимой отказали в больничном, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело по факту нанесении побоев из хулиганских побуждений, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью (п.5 ч.2 ст.109-1 УК РК), рассмотрели в Кербулакском районном суде области Жетісу.

Выяснилось, что 2 октября 2024 года около пяти часов вечера подсудимая посетила центральную больницу Кербулакского района по вопросу непредоставления больничного листа ее сыну.

"В связи с отказом в предоставлении больничного листа работниками Кербулакской ЦРБ женщина на повышенных тонах разговаривала с заведующей поликлиникой в кабинете", - рассказали в суде.

По версии обвинения, войдя в кабинет заведующей, подсудимая, взяв телефон в руки, начала снимать на видео, возмущаясь по факту отказа в предоставлении больничного листа.

"В это время потерпевшая начала также снимать происходящее на свой сотовый телефон, однако подсудимая ударила ее по руке, в результате чего сотовый телефон упал на кушетку", - установил суд.

По заключению медэкспертизы у заведующей поликлиникой имеются телесные повреждения - кровоподтеки правого предплечья, которые образовались от действия твердых тупых предметов. Они не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья и расцениваются как повреждения, не причинившие вред здоровью человека.

Прокурор просил признать подсудимую виновной и назначить ей наказание в виде 100 часов общественных работ. Потерпевшая согласилась со стороной обвинения. Подсудимая вину не признала.

Тем не менее вина подсудимой подтверждалась собранными по делу доказательствами, показаниями потерпевшей, свидетелей, заключением экспертизы и другими материалами дела.

Смягчающими обстоятельствами признали совершение уголовного проступка впервые, наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

С учетом этого подсудимую признали виновной в предъявленном обвинении. Ее приговорили к общественным работам сроком на 100 часов. Приговор пока не вступил в законную силу.

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Отметим, что по п.5 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 369 200 до 738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.