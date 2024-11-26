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Актюбинец получил 7 лет колонии из-за болей в спине

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Мужчина держится руками за поясницу
Боль в спине. Иллюстративное фото: pexels.com

40-летний житель Актобе осужден на 7 лет за провоз через границу 5 ампул морфина, который является наркотическим веществом и подлежит строгому контролю, передает "Диапазон".

Пограничник на пункте пропуска "Алимбет" при досмотре автомобиля попросил водителя показать содержимое рюкзака, находившегося в багажнике. В кармане рюкзака оказались 5 ампул с надписью "морфин".

Так как этот препарат относится к наркотическим веществам, на мужчину завели уголовное дело по двум статьям за хранение и провоз через границу наркотика. Обвиняемый утверждал, что не знал о том, что морфин относится к наркотическим веществам.

"Я был в гостях у своего друга в городе Гай в Оренбурской области. Его супруга сказала, что у них осталось обезболивающее лекарство после смерти родственника.

Я попросил его положить мне в рюкзак, так как страдаю болями в пояснице. И я не знал о том, что обезболивающее лекарство относится к наркотикам. Прошу не лишать меня свободы", -говорил в суде обвиняемый.

Морфин в Казахстане относится к наркотическим веществам, которые используют в медицинских целях. Контрабанда наркотиков является тяжким преступлением. Обвиняемый получил суровое наказание - 7 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.

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Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области ликвидировали крупную нарколабораторию, стоимость изъятых наркотиков составила свыше 3,5 млрд тенге.

Также в Астане был ликвидирован крупный канал оптовой поставки наркотиков — изъято почти 34 кг марихуаны и более 2 кг гашиша.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192492-aktyubinec-poluchil-7-let-kolonii-iz-za-boley-v-spine/

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