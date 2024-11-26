Угрожали ножом и пистолетом: шымкентца обвинили в избиении пассажира и потребовали деньги
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В Шымкенте вынесли приговор за вымогательство пяти подсудимым, которые требовали у потерпевшего 1 млн тенге, угрожая ножом и пистолетом, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.
Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении пяти подсудимых рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.
Они обвинялись в вымогательстве группой лиц по предварительному сговору с применения насилия (пп.1,2 ч.2 ст.194 УК).
По информации суда, обвиняемые в августе 2024 года под предлогом того, что пассажир, которого ударил потерпевший, был их знакомым, начали угрожать потерпевшему, вытащив заранее подготовленные раскладной нож, а также свето-шумовой пистолет марки "Сталкер".
"Требовали у потерпевшего 1 млн тенге, однако после того, как потерпевший не смог выдать указанную сумму денег, договорились на сумме 300 тыс. тенге. После чего, оформив на потерпевшего кредит в размере 80 тыс. тенге, отправили его искать недостающую сумму", - установил суд.
Подсудимые были задержаны сотрудниками полиции после получения оставшейся суммы.
Вина была доказана их показаниями, показаниями потерпевшего, вещественными доказательствами, негласными следственными действиями и другими доказательствами, собранными по делу.
Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде лишения свободы. Потерпевший подсудимых не простил, а наказание оставил на усмотрение суда.
Подсудимые, признав вину в полном объеме, просили назначить наказание, не связанное с лишением свободы.
Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, а именно - чистосердечное раскаяние в содеянном. По делу отягчающие уголовную ответственность обстоятельства установлены не были.
Суд признал всех пятерых подсудимых виновными по пп.1,2 ч.2 ст.194 УК.
Одному из них назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года. Остальных четверых приговорили к ограничению свободы сроком 3 года 6 месяцев.
Приговор суда уже вступил в законную силу.
Добавим, что по пп.1,2 ч.2 ст.194 УК РК вымогательство, совершенное с применением насилия группой лиц по предварительному сговору, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.
Ранее по Казахстану задержали 14 человек, которых подозревают в том, что они выдавали себя за сотрудников полиции и занимались "крышеванием", мошенничеством и вымогательством денег у граждан.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2192451-ugrozhali-nozhom-i-pistoletom-shymkentca-obvinili-v-izbienii-passazhira-i-potrebovali-dengi/