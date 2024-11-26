"Съел сам": павлодарца подозревают в краже 12 банок шоколадной пасты за 2 дня (видео)

В Павлодаре на видео сняли кражу шоколадной пасты в одном из супермаркетов. Всего за два дня из магазина пропали 12 банок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, один из самых распространенных способов хищения - кража в магазине. Торговые точки, работающие по системе самообслуживания, чаще становятся жертвами недобросовестных покупателей.

В полицию обратился менеджер магазина после того, как в одном из супермаркетов на улице Бухар Жырау исчезли с витрины банки шоколадной пасты. Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали момент хищения.

На кадрах видно, как мужчина крутится около стеллажа со сладостями. Затем находит удачный момент и берет с полки банку сладкой пасты, кладет в пакет, затем ретируется из магазина, игнорируя процедуру оплаты.

Полицейские установили личность подозреваемого.

"За два дня он вытащил мимо кассы 12 банок лакомства. Задержанный признался, что шоколадное лакомство съел сам", - отметили в ДП Павлодарской области.

По факту мелкого хищения проводится расследование.

Отметим, что по ч.1 ст.187 УК РК мелкое хищение, то есть кража, мошенничество, присвоение или растрата чужого имущества, совершенные в незначительном размере, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 20 суток.

Ранее в Астане на видео попала кража смарт-часов марки Apple стоимостью около 210 тыс. тенге в одном из магазинов техники. В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 33-летний мужчина.