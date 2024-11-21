Появились подробности задержания известного криминального авторитета в Павлодаре

В Павлодаре возбуждено уголовное дело по факту рейдерства одного из крупных предприятий региона. Ущерб, нанесенный владельцам, превысил 1 млрд тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, оперативно-розыскными мероприятиями, инициированными прокуратурой, установлено, что преступной группой во главе с криминальным авторитетом на протяжении длительного времени с применением угроз путем фальсификации документов осуществлялся захват имущества предпринимателей.

"Собственность бизнесменов присваивалась в составе преступной группы с четким распределением ролей. Ограничивался доступ собственников к предприятию, юридическое лицо регистрировалось на третьих лиц, после чего имущество реализовывалось", - рассказали в ведомстве.

Ущерб, нанесенный владельцам, превысил 1 млрд тенге. С санкции суда на имущество фигурантов уголовного дела наложен арест, главный подозреваемый взят под стражу.

"В порядке надзора возобновлено пять досудебных расследований по другим фактам преступной деятельности группы лиц, возглавляемых вышеуказанным криминальным авторитетом", - отметили в прокуратуре Павлодарской области.

В настоящее время департаментом экономических расследований проводится досудебное расследование.

Напомним, ранее стало известно о задержании в Павлодаре некоего известного криминального авторитета, имя которого не называют. Подозреваемый в совершении рейдерского захвата с санкции суда был взят под стражу сроком на 2 месяца.

Летом в Павлодаре осудили лидера и участника ОПГ. Двух мужчин наказали за кражу оборудования из распределительных и трансформаторных подстанций в Павлодаре, Экибастузе и Щучинске. По версии следствия, ущерб от их действий за полгода составил более 90 млн тенге.