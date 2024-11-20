Избитый акмолинец заявил в полицию на сына

В Акмолинской области нетрезвого мужчину подвергли административному аресту за семейный дебош. Также он оказал сопротивление сотрудникам полиции, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 32-летний житель одного из сел Бурабайского района ранее уже привлекался к административной ответственности за нецензурную брань в адрес бывшей супруги.

"17 ноября, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он оскорбил своего отца нецензурной бранью и нанес ему побои", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Несмотря на происходящее, пожилому человеку удалось обратиться по телефону за помощью к участковому инспектору.

"Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, пресекли действия дебошира и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Однако он отказался подчиниться законным требованиям и оказал сопротивление", - уточнили в ведомстве.

За совершение противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений в отношении правонарушителя составили административный протокол по ст.73 КоАП РК, а также по ст.667 КоАП РК за неповиновение сотрудникам полиции.

По факту нанесения побоев назначена судебно-медицинская экспертиза. Начато досудебное расследование.

Отметим, что по ст.73 КоАП РК нецензурная брань, оскорбительное приставание, унижение, повреждение предметов домашнего обихода и другие действия, выражающие неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, нарушающие их спокойствие, совершенные в жилище, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут предупреждение либо административный арест на пять суток.

Эти же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут административный арест на 10 суток.

Согласно ч.1 ст.667 КоАП РК неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, государственной фельдъегерской службы, судебного пристава, судебного исполнителя в связи с исполнением ими служебных обязанностей, а равно воспрепятствование их законной деятельности влекут штраф в размере 30 МРП (110 760 тенге) либо административный арест на срок до 15 суток.