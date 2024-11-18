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Избили и прыснули в лицо баллончиком: двум астанчанам вынесли приговор за похищение человека

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Женщине связали руки
Связанные руки. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Двум гражданам, обвиненным в похищении человека, вынесли приговор в Астане, передает NUR.KZ.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении С. и К. по фактам похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ст.125 ч.2 п.1, 8) УК) и открытого хищения чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору (ст.191 ч.2 п.1, 3) УК).

К. совместно с другими лицами, подойдя к ранее незнакомому потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления.

Затем находившийся с ним С. нанес несколько ударов кулаком в область туловища и ног потерпевшего.

Неустановленное лицо прыснуло перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего насильно, против воли потерпевшего, открыто захватили и посадили его в автомашину, продолжив движение в неизвестном направлении.

В салоне автомобиля С. нанес потерпевшему удар электрошокером в область левого плеча, отобрал сотовый телефон и потребовал пароль от приложения банка.

Получив доступ к приложению, С. был произведен перевод денежных средств в сумме 149 тыс. тенге знакомому К., который затем перевел деньги матери К.

Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, банковским переводом и другими материалами уголовного дела.

Смягчающим обстоятельством суд признал добровольное возмещение причиненного имущественного вреда.

Отягчающим обстоятельством для К. было признано наличие рецидива преступлений.

Приговором суда подсудимые С. и К. признаны виновными по совокупности преступлений и окончательно осуждены:

  • С. – к 7 годам;
  • К. – к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действия рецидива преступлений.

Приговор вступил в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189112-izbili-i-prysnuli-v-lico-ballonchikom-dvum-astanchanam-vynesli-prigovor-za-pohishchenie-cheloveka/

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