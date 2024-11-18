Избили и прыснули в лицо баллончиком: двум астанчанам вынесли приговор за похищение человека
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Двум гражданам, обвиненным в похищении человека, вынесли приговор в Астане, передает NUR.KZ.
Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении С. и К. по фактам похищения человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений (ст.125 ч.2 п.1, 8) УК) и открытого хищения чужого имущества с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору (ст.191 ч.2 п.1, 3) УК).
К. совместно с другими лицами, подойдя к ранее незнакомому потерпевшему, представился сотрудником полиции и сообщил, что он подозревается в совершении преступления.
Затем находившийся с ним С. нанес несколько ударов кулаком в область туловища и ног потерпевшего.
Неустановленное лицо прыснуло перцовым баллончиком в лицо потерпевшего, после чего насильно, против воли потерпевшего, открыто захватили и посадили его в автомашину, продолжив движение в неизвестном направлении.
В салоне автомобиля С. нанес потерпевшему удар электрошокером в область левого плеча, отобрал сотовый телефон и потребовал пароль от приложения банка.
Получив доступ к приложению, С. был произведен перевод денежных средств в сумме 149 тыс. тенге знакомому К., который затем перевел деньги матери К.
Вина подсудимых доказана показаниями потерпевшего, свидетелей, банковским переводом и другими материалами уголовного дела.
Смягчающим обстоятельством суд признал добровольное возмещение причиненного имущественного вреда.
Отягчающим обстоятельством для К. было признано наличие рецидива преступлений.
Приговором суда подсудимые С. и К. признаны виновными по совокупности преступлений и окончательно осуждены:
- С. – к 7 годам;
- К. – к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с признанием в действия рецидива преступлений.
Приговор вступил в законную силу.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2189112-izbili-i-prysnuli-v-lico-ballonchikom-dvum-astanchanam-vynesli-prigovor-za-pohishchenie-cheloveka/