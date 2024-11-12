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Эзотерика

Решили съесть собаку: живодеры предстали перед судом в области Жетісу

Опубликовано:

Собака напугана
Собака. Иллюстративное фото: Sergey Granev / Getty Images

В области Жетісу перед судом предстали мужчины, которых обвинили в убийстве собаки с целью использования ее мяса для еды, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении трех лиц, обвиняемых в причинении легкого вреда здоровью другому лицу и жестоком обращении с животным (п.4 ч.2 ст.108-1 УК, п.2 ч.3 ст.316 УК РК), рассмотрел Текелийский городской суд области Жетісу.

Выяснилось, что в сентябре этого года трое мужчин встретились в городе Текели для совместного времяпрепровождения и распития спиртных напитков. По пути они встретили потерпевшего и предложили ему присоединиться к компании.

"Во время застолья между потерпевшим и подсудимыми возник конфликт, который перерос в драку. В результате чего подсудимые нанесли потерпевшему телесные повреждения", - установил суд.

Эти телесные повреждения, по данным суда, в совокупности образовали легкий вред здоровью потерпевшего.

"После завершения конфликта, двое подсудимых решили убить собаку потерпевшего с целью последующего приготовление пищи из ее мяса. Для реализации задуманного они принесли собаку в ванную комнату, где ее убили, но намерение использовать мясо собаки ими не было осуществлено, так как в процессе от происходящего им стало плохо", - говорится в сообщении суда.

Стоит отметить, что потерпевший обратился к суду с заявлением о прекращении уголовного дела ввиду примирения с подсудимыми и заглаживания причиненного вреда.

Подсудимые вину признали полностью, раскаялись в содеянном, поддержали заявленное ходатайство потерпевшего и просили уголовное дело в отношении них прекратить по нереабилитирующим основаниям.

Суд удовлетворил ходатайство потерпевшего, в отношении двух подсудимых уголовное дело прекратили.

"В отношении третьего подсудимого в феврале 2023 года уголовное дело уже прекращалось, в этой связи на основании действующего законодательства уголовное дело прекращению не подлежит", - уточнили в суде.

С учетом смягчающих вину обстоятельств суд признал мужчину виновным по ст. 108-1, п.2 ч.3 ст.316 УК и назначил наказание в виде в виде ограничения свободы сроком на один год.

Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по п.2 ч.3 ст.316 УК РК жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное группой лиц по предварительному сговору, наказываются штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет или без такового. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2186283-reshili-sest-sobaku-zhivodery-predstali-pered-sudom-v-oblasti-zhet-su/

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