Взрывное устройство искали сотрудники КНБ и других ведомств в Таразе

В Жамбылской области задержали подозреваемого в ложном сообщении о взрывном устройстве в здании в Таразе, которое проверили сотрудники различных ведомств, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции в Жамбылской области задержали подозреваемого в ложном сообщении о том, что в здании оператора сотовой связи в Таразе установлено взрывное устройство.

"В срочном порядке сотрудники департамента полиции Жамбылской области, в том числе специального отряда быстрого реагирования, следственно-оперативной группы, кинологи с собаками, а также ДКНБ и ДЧС проверили данное здание, однако никаких взрывных устройств обнаружено не было", - пояснили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в горной местности Жамбылского района на территории крестьянского хозяйства полицейские задержали подозреваемого - 42-летнего местного жителя. Мужчину нашли по "горячим следам". У него изъяли мобильный телефон в качестве вещественного доказательства.

По факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма проводится досудебное расследование.

В начале года в Семее привлекли к ответственности родителей двух школьников, пошутивших о том, что учебное заведение захватили террористы. Самих школьников поставили на учет - их поведение теперь будет на контроле у инспекторов ювенальной полиции.

Добавим, что по статье 273 УК РК заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (17 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.