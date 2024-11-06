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Блогеры подверглись насилию за прямой эфир из ТЦ в Атырау

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Мужчина показывает кулак
Кулак. Иллюстративное фото: nito100/Getty Images

В Атырау рассмотрели дело по обвинению в применении насилия к блогерам, требовавшим соблюдения санитарных норм в ТЦ. Подсудимого оштрафовали, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается на официальном сайте суда, уголовное дело по обвинению в насильственных действиях, причинивших физическую боль, но не повлекших легкий вред здоровью, в отношении двух или более лиц (п.1 ч.2 ст.109-1 УК), рассмотрели в суде №2 Атырау.

"Блогеры зашли в бутик одного из торговых центров города и стали вести прямой эфир, вызвали сотрудников полиции по несоблюдению ТЦ санитарных норм. Подсудимый - сын владельца бутика, придя к выводу, что блогеры мешают работать продавцам, разозлившись на это, попытался вывести их из ТЦ, применив силу, тем самым причинил им физическую боль без вреда здоровью", - установил суд.

Прокурор просил назначить подсудимому арест на 40 суток и удовлетворить гражданские иски потерпевших в полном объеме. Подсудимый вину не признал и просил суд оправдать его, а потерпевшие требовали строгого наказания.

Вина подсудимого была доказана показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписями, приобщенными к материалам дела.

Он был признан виновным и получил наказание в виде штрафа в 461 500 тенге (125 МРП).

Кроме того, суд установил особые требования к поведению мужчины на три месяца. Гражданские иски были удовлетворены частично: с подсудимого в пользу каждой потерпевшей взысканы по 200 тыс. тенге компенсации морального вреда.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.1 ч.2 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, в отношении двух или более лиц, наказываются штрафом в размере от 100 до 200 МРП (от 369 200 до 738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок от 100 до 200 часов, либо арестом на срок от 30 до 50 суток.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2183637-blogerov-izbili-za-pryamoy-efir-iz-tc-v-atyrau/

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