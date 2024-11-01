Обвиняемый в изнасиловании дочери павлодарец выколол себе глаз в СИЗО

Жителя Павлодара осудили за надругательство над дочерью. Следствие установило, что он принудил ее к интиму, а спустя два года совершил изнасилование, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Заседания проходили в закрытом режиме. По версии следствия, мужчина в 2021 году впервые начал приставать к дочери. Попросил сделать массаж, а на самом деле склонил к интиму.

В 2023 году павлодарец пошел дальше. Напоил девочку и, воспользовавшись ее беспомощным состоянием, изнасиловал.

В сентябре прошлого года его задержали и открыли уголовное дело по двум статьям.

"Признать виновным в совершении уголовных правонарушений по п.3 ч.3-2 ст.120, п.3 ч.3-2 ст.121 УК. На основании ч.4 ст.58 УК по совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения наказаний назначить окончательно к отбытию 20 лет лишения свободы", - огласил приговор судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Нурлан Айтбаев.

Отбывать срок мужчина будет в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Его также обязали выплатить 5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Стоит отметить, что адвокат для подсудимого просил отсрочку по состоянию здоровья. Будучи под стражей, он гвоздем себе выколол глаз.

"Подсудимый осознает общественную опасность своих действий. Применение принудительных мер медицинского характера не рекомендуется. Какими-либо хроническими, психическими расстройствами не страдает", - отметил судья.

Добавим, что по п.3 ч.3-2 ст.120 УК РК изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по ее воспитанию, наказывается лишением свободы на срок от 17 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.

В соответствии с п.3 ч.3-2 ст.121 УК РК мужеложство, лесбиянство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего (потерпевшей), если они совершены в отношении несовершеннолетнего (несовершеннолетней) родителем, отчимом, педагогом либо иным лицом, на которое законом Республики Казахстан возложены обязанности по его (ее) воспитанию, наказываются лишением свободы на срок от 17 до 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы.