Назвавшего судью коррупционером казахстанца арестовали

Жителя Алматинской области наказали за то, что на судебном заседании он назвал судью коррупционером и не реагировал на его замечания, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, казахстанец стал ответчиком по гражданскому делу об освобождении земельного участка - сносу незаконных строений.

"Во время выездного судебного заседания мужчина назвал председательствующего судью коррупционером, обвинив в лоббировании интересов истца. На неоднократные замечания судьи он не реагировал, повышал голос и препятствовал проведению судебного заседания", - пояснили в суде.

В связи с этим старшим судебным приставом был составлен протокол об административном правонарушении по ч.1 ст.653 КоАП.

Дело по факту неуважения к суду рассмотрели в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям города Қонаева.

"Правонарушитель не признал вину и просил ограничиться замечанием", - уточнили в суде.

Однако факт правонарушения подтверждался протоколом об административном правонарушении, видеозаписью и другими доказательствами.

Казахстанца признали виновным и назначили ему наказание в виде ареста на пять суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.653 КоАП РК неуважение к суду, выразившееся в неявке в суд без уважительных причин участников процесса и иных лиц по повестке, извещению, уведомлению или вызову в случаях, когда дальнейшее рассмотрение дела в их отсутствие представляется суду невозможным, неподчинении распоряжениям председательствующего в судебном заседании, нарушении установленных в суде правил, а также иные действия (бездействие), явно свидетельствующие о неуважении к суду и (или) судье, влекут предупреждение либо штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.