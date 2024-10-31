Павлодарка скончалась, а ее муж пострадал после прихода гостей

В Сети появилась информация о том, что в Павлодаре избили супругов, в результате чего скончалась женщина, а ее гражданский муж пострадал. Преступление прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Сети, 28 октября в Павлодаре двое мужчин, приглашенные в гости, избили хозяев дома.

Конфликт возник после застолья, в результате чего пострадали как хозяин, так и его гражданская жена. К сожалению, женщина скончалась от полученных травм.

В ДП Павлодарской области рассказали, что по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"Подозреваемые водворены в ИВС УП Павлодара. Проводятся следственные действия для установления обстоятельств произошедшего", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Добавим, что согласно ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Напомним, ранее сообщалось, что жительницу Павлодара подозревают в убийстве собственного мужа-пенсионера. По факту было начато досудебное расследование. Подозреваемую задержали и водворили в ИВС УП Павлодара.