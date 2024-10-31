Пассажирка автобуса погибла из-за нападения на водителя: обвиняемого осудили в Шымкенте

В Шымкенте вынесли приговор мужчине, который набросился на водителя автобуса. Тот резко затормозил, а пассажирка погибла из-за полученных при падении травм, передает NUR.KZ со ссылкой на .

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемого по ч.1 ст.293 (Хулиганство) и ч.2 ст.351 УК (Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

"Подсудимый в августе 2024 года в Шымкенте, находясь в общественном транспорте в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских побуждений нанес один удар в лицо водителю автобуса.

От его противоправных действий водитель автобуса произвел резкое торможение автобуса. В результате внезапной остановки автобуса стоявшая на тот момент у выхода из автобуса пассажирка получила телесные повреждения, вследствие чего она скончалась", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана осмотром места происшествия, показаниями водителя и пассажиров, признанием самого подсудимого, заключениями судебных экспертиз, а также другими доказательствами, собранными по делу.

Прокурор просил назначить подсудимому по ч.2 ст.351 УК 4 года лишения свободы. По обвинению в хулиганстве стороны достигли примирения.

"Потерпевшие простили подсудимого, просили строго не наказывать и прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон соответственно", - отметили в суде.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел признание вины и чистосердечное раскаяние. Совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения суд посчитал отягчающим обстоятельством.

Подсудимый был признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.351 УК. Ему назначили 4 года лишения свободы.

По обвинению в хулиганстве уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.2 ст.351 УК РК нарушение пассажиром, пешеходом или другим участником дорожного движения (кроме лица, управляющего транспортным средством) правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

Напомним, что в жилом массиве Сайрам в Шымкенте на водителя автобуса произошло нападение во время поездки. В результате погибла пассажирка - стоявшая у выхода женщина упала на землю и сильно ударилась головой при резком торможении транспорта. Водителя, пострадавшего от рук нетрезвого пассажира, доставили в больницу.