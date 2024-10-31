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Lexus забрали у павлодарца из-за невнятных ответов и подозрительной манеры вождения

Опубликовано:

Lexus на дороге
Автомобиль Lexus. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Павлодаре задержали водителя Lexus без прав и в наркотическом опьянении, а дорогой автомобиль поместили на спецстоянку, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на проспекте Нурсултана Назарбаева сотрудники полиции остановили автомобиль марки Lexus ES350.

"Манера вождения водителя вызвала подозрение у стражей правопорядка. При беседе водитель вел себя неадекватно, на вопросы отвечал невнятно", - рассказал исполняющий обязанности командира батальона патрульной полиции УП Павлодара Руслан Алиаскаров.

Подозрения полиции подтвердили результаты медицинского освидетельствования: водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

"Также установлено, что водителя в октябре 2023 года лишили водительского удостоверения, но, по всей видимости, уроком ему это не послужило", - отметил Руслан Алиаскаров.

Автомобиль Lexus водворили на коммунальную стоянку.

Добавим, что согласно ч.6 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, совершенное лицом, не имеющим права управления транспортным средством, влечет административный арест на 20 суток.

Ранее в Петропавловске задержали автоинструктора, который проводил практическое занятие, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Выяснилось это, когда курсант автошколы не справился с управлением и создал аварийную ситуацию на оживленной трассе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2181179-lexus-zabrali-u-pavlodarca-iz-za-nevnyatnyh-otvetov-i-podozritelnoy-manery-vozhdeniya/

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