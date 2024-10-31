Подсудимый пожаловался на цены в СИЗО Костаная

В Костанайской области подсудимый пожаловался на завышенные цены на социально значимые продукты в следственном изоляторе, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет торговли МТИ РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, подсудимый обратился в региональный департамент Комитета торговли с жалобой на завышенные цены на социально значимые продовольственные товары в магазине, расположенном на территории следственного изолятора.

В результате этого обращения региональный департамент инициировал внеплановую проверку в отношении предпринимателя, который ведет свою деятельность в учреждении № 76 КУИС МВД РК в Костанае.

"В ходе проверки было установлено, что предприниматель продавал лук по цене от 160 тенге, что на 30% выше его закупочной цены, увеличив тем самым предельную торговую надбавку", - отметили в Комитете торговли.

За нарушение Закона РК "О регулировании торговой деятельности" предпринимателя привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.204-4 КоАП РК.

В настоящее время средняя цена лука в Костанае составляет 115 тенге. По данным ведомства, с начала года в регионе наблюдается снижение цен на ряд социальных продуктов: подсолнечное масло подешевело на 12,4%, капуста на 15,4%, гречневая крупа на 30,3%, пшеничная мука первого сорта на 2,9% и яйца на 2,4%.

"Если вы столкнулись с нарушениями торгового законодательства в Костанайской области, можете обратиться на горячую линию по номеру 8 705 320 31 00 или оставить письменную жалобу по адресу: Костанай, проспект Аль-Фараби, 115/1, кабинет 525", - обратились к гражданам в Комитете торговли.

Отметим, что по ч.1 ст.204-4 КоАП РК превышение субъектом внутренней торговли размера торговой надбавки на социально значимые продовольственные товары, установленного законодательством Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности, влечет предупреждение.

Ранее крупный супермаркет в Костанае оштрафовали из-за сыра, который продали местному жителю по цене выше, чем была указана на ценнике.