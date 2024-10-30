"Нож застрял в шее": осужденный за убийство жены обжаловал приговор в Алматы

Осужденный за убийство жены обжаловал приговор в апелляционной инстанции. Сегодня Алматинский городской суд вынес решение, оставив приговор первой инстанции в силе, передает NUR.KZ.

О том, что приговор апелляционной инстанции оставлен без изменения, корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе горсуда Алматы.

Напомним, ранее З. был осужден за убийство своей супруги и тайное хищение чужого имущества в крупном размере путем незаконного доступа в информационную систему по сетям телекоммуникации.

Также сообщались обстоятельства дела - в январе этого года З. встретился с супругой, приехавшей из-за границы, чтобы увидеться с дочерью и обсудить с мужем предстоящий развод.

Однако на почве ревности и злости он нанес ей множество ударов ножом, в том числе, в шею, бедра и живот, от чего она скончалась. Затем с ее мобильного телефона он перевел 4,7 млн тенге на счет своего ИП.

З. сам заявил в полицию о случившемся и частично признал вину в суде, отметив, что совершил преступление в результате сильного душевного волнения.

Суд первой инстанции признал З. виновным и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы и постановил взыскать материальный ущерб на сумму 4 700 000 тенге, а также компенсацию за моральный вред в пользу пяти потерпевших на общую сумму 20 000 000 тенге.