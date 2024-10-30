Павлодарец попал под статью из-за своего желания доехать до дома
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В Павлодарской области задержали подозреваемого в угоне мотоцикла. По словам задержанного, ему требовалось доехать до дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в полицию от жителя села Кеменгер Павлодарского района поступило сообщение об угоне мотоцикла.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники задержали жителя областного центра.
"Установлено, что мужчина, будучи в состоянии опьянения, с территории базы совершил угон мотоцикла марки LTM-200M15. В ходе допроса задержанный пояснил, что совершил угон мотоцикла с целью доехать до дома", - рассказал исполняющий обязанности начальника ОП Павлодарского района Бекзада Булежанов.
Мотоцикл вернули владельцу в технически исправном состоянии.
По факту угона проводится расследование. В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде обязательства о явке.
К слову, с начала текущего года в Павлодарской области зарегистрировали 36 угонов.
Отметим, что по ч.1 ст.200 УК РК неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон) наказывается штрафом в размере до 1000 МРП (3 692 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Ранее в Костанае задержали подозреваемого в угоне автомобиля, когда он совершил странный маневр при виде автомобиля патрульной полиции и наехал на столб. Медицинское освидетельствование показало у мужчины легкую степень опьянения.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180553-pavlodarec-popal-pod-statyu-iz-za-svoego-zhelaniya-doehat-do-doma/