"Меня убивают": осужденному сотруднику ДЧС изменили приговор в Актобе

В Актобе изменили меру наказания сотруднику ДЧС, не отреагировавшему на звонок женщины, которая впоследствии была убита, передает NUR.KZ со ссылкой региональное издание "Актобе Таймс".

Как сообщили в пресс-службе облсуда, приговор осужденному смягчили.

"Постановлением апелляции от 21 октября приговор суда №2 изменили, ему дали ограничение свободы сроком на 2 года", - сообщили в пресс-службе облсуда.

Напомним, в середине сентября суд Актобе вынес приговор сотруднику ДЧС, не отреагировавшему на звонок женщины, которая впоследствии скончалась.

Судом было установлено, что осужденный работал помощником оперативного дежурного управления в кризисных ситуациях ДЧС Актюбинской области. В день происшествия, 9 июня, он находился на круглосуточном дежурстве.

"Примерно в 12:18 на номер "112" позвонила С. со словами: "Меня убивают". Далее Қ., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, проигнорировал данное сообщение, не предпринял срочных действий, направленных на мобилизацию отрядов органов внутренних дел на место преступления, тем самым проявил халатность к выполняемым им функциональным обязанностям, в результате чего произошла смерть С.", - установили тогда в суде.

В итоге его осудили на 2 года лишения свободы, с лишением права занимать должности на государственный службе и в правоохранительных органах на 3 года.

Согласно части 2 статьи 371 УК, халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается: