"Меня убивают": сотрудника ДЧС, проигнорировавшего звонок женщины, осудили в Актобе

Суд Актобе вынес приговор сотруднику ДЧС, не отреагировавшему на звонок женщины, которая впоследствии скончалась, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов области.

Суд в Актобе рассмотрел уголовное дело в отношении Қ. - его обвинили в совершении халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия.

Подсудимый работал помощником оперативного дежурного Управления в кризисных ситуациях ДЧС Актюбинской области. В день происшествия, 9 июня, он находился на круглосуточном дежурстве.

"Примерно в 12:18 на номер "112" позвонила С. со словами: "Меня убивают". Далее Қ., будучи лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, проигнорировал данное сообщение, не предпринял срочных действий, направленных на мобилизацию отрядов органов внутренних дел на место преступления, тем самым проявил халатность к выполняемым им функциональным обязанностям, в результате чего произошла смерть С.", - говорится в сообщении в Facebook.

Свою вину подсудимый полностью признал.

Представитель потерпевшей предъявила гражданский иск по взысканию материального ущерба в размере 300 тыс. тенге и морального ущерба в 5 млн тенге. Имеется медиативное соглашение между сторонами.

В итоге суд признал Қ. виновным по части 2 статьи 371 УК. Его приговорили к лишению свободы на 2 года, с лишением права занимать должности на государственный службе и в правоохранительных органах на 3 года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Согласно части 2 статьи 371 УК, халатность, повлекшая по неосторожности тяжкие последствия, наказывается:

штрафом в размере до 4 тыс. МРП (14,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов;

либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.