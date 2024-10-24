Казахстанец 4 года не выплачивал долг без уважительных причин и накопил около 7 млн тенге

Житель Шымкента на протяжении 4 лет не гасил долг по алиментам, хотя не имел на это уважительных причин. Он накопил задолженность на 6,8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Енбекшинского района в рамках анализа выявила должника.

"В течение четырех лет без уважительных причин он не выплачивал задолженность по алиментам на сумму 6 838 670 тенге", - отметили в ведомстве.

В связи с ненадлежащим исполнением решения суда должник неоднократно привлекался к административной ответственности.

10 июля по данному факту прокуратура района начала досудебное расследование по ст.139 УК РК.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Ранее должник по алиментам из Актобе обматерил судоисполнителя и получил штраф. Помимо этого, за нецензурное слово его приговорили к 80 часам общественных работ.