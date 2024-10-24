Женщину жестоко избили в Петропавловске: полиция ищет подозреваемого
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Женщину поздним вечером избил неизвестный в Петропавловске. В пресс-службе департамента полиции области сообщили, что ищут подозреваемого, передает Петропавловск.news.
49-летняя жительница Петропавловска стала жертвой избиения. По информации полиции, это произошло примерно в 22:30 в одном из дворов.
"Неизвестный из хулиганских побуждений умышленно нанес телесные повреждения 49-летней женщине, причинив вред ее здоровью. Начато досудебное расследование по статье 107 УК РК ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений")", - говорится в сообщении областного ДП.
Подозреваемого разыскивают.
Согласно пункту 5 части 2 статьи 107 УК РК, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений наказывается лишением свободы на срок до трех лет.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2178231-zhenshchinu-zhestoko-izbili-v-petropavlovske-policiya-ishchet-podozrevaemogo/