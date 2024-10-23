Житель Петропавловска получил максимальное наказание за избиение жены (видео)

Жителя Петропавловска осудили за побои, нанесенные супруге летом. Судебный процесс над ранее уже привлекавшимся к ответственности мужчиной сняли на видео, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в июле в полицию обратилась жительница Петропавловска.

"37-летний супруг, находясь в состоянии опьянения, нанес ей удары по голове, плечам и бедрам. Ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной ответственности за правонарушения в сфере семейного быта", - пояснили в МВД.

Участковые инспекторы собрали материал, по которому было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109-1 УК РК, то есть нанесение побоев, не причинивших вреда здоровью, но повлекших физическую боль.

"Данный гражданин неоднократно привлекался к административной ответственности по ст.73 КоАП, за нарушение защитных предписаний по ст.461 КоАП, однако для себя выводов никаких не сделал. По месту жительства характеризуется отрицательно, так как неоднократно поступали жалобы со стороны супруги", - рассказал сотрудник полиции, присутствовавший на судебном процессе.

Суд определил мужчине наказание в виде 25 суток ареста и установление особых требований к поведению.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (295 360 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.