Алматинка обвинила сына известного казахстанского спортсмена в избиении

В Сети жительница Алматы обвинила сына казахстанского спортсмена Аскара Оразалинова в избиении, а следователя - в затягивании дела. В ДП Алматы отреагировали на инцидент, передает NUR.KZ.

Информация об инциденте опубликована в Telegram-канале Egov.Press. В посте жительница города Алматы заявляет, что ее якобы избил мастер спорта по водному поло - Алан Оразалинов, сын казахстанского спортсмена Аскара Оразалинова.

"Она получила травмы средней тяжести и в УП Бостандыкского района возбудили уголовное дело. Пострадавшая утверждает, что следователь уже полгода ничего не делает, потому что спортсменам нельзя в тюрьму", - говорится в посте.

Травмы на ноге и руке. Фото: t.me/egovpress

На информацию отреагировали в Департаменте полиции Алматы.

"По факту нанесения телесных повреждений Управлением полиции Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс следственных мероприятий, по результатам чего виновный будет привлечен к ответственности. Материалы дела будут переданы в суд", - сообщили корреспонденту NUR.KZ в ведомстве.

В мае мы писали о случае в Акмолинской области, когда казахстанка обвинила полицейских элитного подразделения в нападении на братьев. Сообщалось, что нападение было совершено на ее братьев 17 и 18 лет. Как сообщили в полиции, по данному факту возбуждены уголовные дела.

Летом житель Алматинской области заявил, что его избил аким сельского округа. В акимате Алматинской области сообщили о начале служебного расследования.

Весной также сообщалось, что алматинца обвинили в избиении одноклассника сына. В полиции сообщили, что по факту проводится комплекс проверочных мероприятий по установлению объективных обстоятельств дела, по результатам чего будет принято решение.