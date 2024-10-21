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"Придумали историю": казахстанцев осудили за сообщение, что один из них задержан полицией

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Мужчина в рубашке за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

Трое сообщников убедили казахстанку, что один из них задержан полицией по ее вине, и получили от потерпевшей 1,5 млн тенге якобы на его освобождение, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Верховного суда РК, трое казахстанцев - К., К. и М., - были признаны виновными в подстрекательстве к даче взятки, совершенном в значительном размере, группой лиц по предварительному сговору, К. также в вымогательстве, М. - в мошенничестве.

Виновность в совершении преступлений подтверждена совокупностью доказательств.

Материалами дела установлено, что осужденные придумали историю о том, что К. якобы задержан сотрудниками полиции по вине потерпевшей.

Далее они склонили потерпевшую к даче якобы взятки для освобождения К. Потерпевшая перевела им 1 500 000 тенге, которыми они распорядились по своему усмотрению.

Приговором суда К. осудили на 9 лет лишения свободы; М. на 8 лет 6 месяцев лишения свободы; К. на 7 лет 6 месяцев лишения свободы, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Изучив все обстоятельства дела, судебная коллегия по уголовным делам посчитала, что действия осужденных подлежат переквалификации, как подстрекательство к даче взятки в значительном размере, без признака группы лиц по предварительному сговору.

Окончательное наказание снижено К. до 6 лет 6 месяцев, М. – 5 лет 6 месяцев, К. – 3 лет лишения свободы.

Кроме того, всем осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного лишения права занимать должности на государственной службе.

Напомним, ранее в Антикоре сообщили о деле астанчанина, который был признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов США якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области.

Приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.

Добавим, согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2176869-pridumali-istoriyu-kazahstancev-osudili-za-soobshchenie-chto-odin-iz-nih-zaderzhan-policiey/

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