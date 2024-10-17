Астанчанина отправили в колонию за подстрекательство к взятке в 250 тыс. долларов
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Астанчанина признали виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки – дело рассмотрели в суде. Мужчину осудили на 12 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
"Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны оглашен приговор в отношении жителя столицы Абдикаримова С.Ж. Он признан виновным в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки на сумму 250 тыс. долларов США якобы для передачи высокопоставленным должностным лицам государственных органов за заключение контракта на недропользование в Северо-Казахстанской области", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в субъектах квазигосударственного сектора.
Приговор суда пока не вступил в законную силу, уточнили в Антикоре.
Согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2175566-vzyatka-250-tys-dollarov-astanchanina-osudili-v-astane-za-podstrekatelstvo/
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