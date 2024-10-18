Пенсионера выпустили из колонии раньше срока в Акмолинской области

В Акмолинской области удовлетворили ходатайство осужденного о замене оставшегося срока на условный. За мужчиной установили пробационный контроль, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, коллегия областного суда удовлетворила ходатайство осужденного, заменив оставшуюся неотбытую часть наказания в виде лишения свободы (2 года 10 месяцев 21 день) на ограничение свободы.

Установлено, что приговором суда и постановлением коллегии мужчина был осужден к семи годам лишения свободы по ч.5 ст.28, п.2 ч.4 ст.189 УК (Пособничество в присвоении или растрате в особо крупном размере).

"Постановлением суда первой инстанции ходатайство осужденного о замене неотбытой части наказания на штраф оставлено без удовлетворения в связи с недостаточностью мер воспитательного характера за весь период отбывания наказания для полного его исправления", - отметили в суде.

При апелляционном рассмотрении ходатайство осужденного удовлетворили по следующим основаниям:

за время отбывания наказания он не привлекался к дисциплинарной ответственности;

имеет поощрение за добровольное возмещение ущерба и грамоты;

характеризуется положительно;

администрация учреждения ходатайствует о замене осужденному неотбытого наказания более мягким видом наказания;

прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства;

осужденный возместил причиненный преступлением ущерб и взысканные с него суммы.

"Кроме того, осужденный пенсионного возраста имеет ряд тяжких заболеваний (требуется срочная госпитализация), что подтверждается медицинскими документами, которые были представлены суду апелляционной инстанции", - уточнили в суде.

Постановлением коллегии апелляционные жалобы адвокатов осужденного были удовлетворены.

Отметим, что по п.2 ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.

А жительнице области Абай заменили условный срок на реальный, так как она не выплачивала несколько лет алименты своему сыну. Она задолжала ребенку около 3 млн тенге.